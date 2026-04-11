Sreenanda Death: മൃതദേഹം 1500 അടി താഴ്ചയിൽ, ചെങ്കുത്തായ മലയുടെ ഉള്ളിൽ; ശ്രീനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില് 2026 (09:27 IST)
Sreenanda Death: കർണാടകയിലെ ചിക്കമഗളൂരുവിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനിടെ മരിച്ച ശ്രീനന്ദയുടെ പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞു. തലയുടെ വലത് ഭാഗത്തേറ്റ ഗുരുതര പരുക്കാണ് മരണകാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചനയുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും പരുക്കുകളുണ്ട്. അസ്ഥികൾ പൊട്ടിയ നിലയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കർണാടകയിലെ ചിക്കമഗളൂരുവിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനെത്തിയ ശ്രീനന്ദയെ കാണാതാകുകയായിരുന്നു. മാണിക്യധാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു 1500 അടി താഴെ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തെർമൽ ഡ്രോണിന്റെ മോണിറ്ററിൽ മൃതദേഹം പതിയുകയായിരുന്നു.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സമീപപ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ശ്രീനന്ദയെ കാണാതാകുന്നത്. ശ്രീനന്ദയുടെ അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കർണാടക പൊലീസും സോക്കോ ടീമും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും ചേർന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത്. ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്നത് സംബന്ധിച്ചു ദുരൂഹതയുണ്ട്. അബദ്ധത്തിൽ വീണതാകാൻ സാധ്യതയെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ കുടുംബം അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും അപായപ്പെടുത്തി ഈ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാകാമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. ചെങ്കുത്തായ മലയുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു മൃതദേഹം.