'ശ്രീനന്ദ വഴുതി വീണതല്ല'; മരണത്തില്‍ കടയുടമയുടെ പങ്കുണ്ടെന്ന് കുടുംബം സംശയിക്കുന്നു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (20:06 IST)
ബെംഗളൂരു: ശ്രീനന്ദയുടെ മരണത്തില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കുടുംബം. ഇത് അപകടമല്ലെന്നും പ്രദേശത്തെ ഒരു കടയുടമയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അന്വേഷണ സംഘം അത് ചെയ്തില്ലെന്നും അവര് ആരോപിച്ചു. അവളുടെ കൈയില് ഫോണ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാല് ഫോട്ടോ എടുക്കാന് അവള് അവിടെ പോയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളില് അവളെ കാണാതായെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5:30 ഓടെയാണ് ശ്രീനന്ദയെ കാണാതായതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് പ്രദേശത്ത് കനത്ത മൂടല്മഞ്ഞും ഇരുട്ടും കാരണം ആരെങ്കിലും പെണ്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില് പോലും കണ്ടെത്താന് പ്രയാസമായിരുന്നു. കുട്ടിയെ കാണാതായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റര് അകലെയാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സിസിടിവി ക്യാമറ. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെ നായ അടുത്തുള്ള ഒരു കടയുടെ സമീപത്തെത്തി. കടയുടമയെക്കുറിച്ച് സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും പോലീസ് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാന് തയ്യാറായില്ലെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു. കാണാതായ ദിവസം തന്നെ ശരിയായ തിരച്ചില് നടത്തിയിരുന്നെങ്കില് ശ്രീനന്ദയെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കള് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തില് നിന്നുള്ള നാലംഗ പോലീസ് സംഘം ഇന്ന് രാവിലെ ചിക്കമഗളൂരുവിലെത്തി. അവര് നടത്തിയ തിരച്ചിലില് 1500 അടി താഴ്ചയിലാണ് ശ്രീനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പുറത്തു നിന്ന് കാണാന് കഴിയാത്ത ഒരു മലയിടുക്കിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പാലക്കാട് കടമ്പഴിപുരം സ്വദേശികളായ രമേശിന്റെയും രോഹിണിയുടെയും മകളാണ് ശ്രീനന്ദ. മാതാപിതാക്കളുള്പ്പെടെ 40 അംഗ സംഘത്തിനൊപ്പം വിനോദയാത്രയ്ക്കായി ചിക്കമഗളൂരുവില് എത്തിയതായിരുന്നു ശ്രീനന്ദ. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാമെന്ന് കുടുംബം നേരത്തെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.