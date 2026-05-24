മാധ്യമങ്ങളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തി, വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറി : സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം
മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള ശത്രുതാപരമായ സമീപനവും സമൂഹമാധ്യമ വിഭാഗത്തിന്റെ പരാജയവും കേരളത്തിലെ പരാജയത്തിന് കാരണമായതായി സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയില് വിമര്ശനം. വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെ മാധ്യമങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് ശരിയായില്ലെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയ ടീം തികഞ്ഞ പരാജയമായി മാറിയെന്നുമുള്ള വിമര്ശനമാണ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയില് ഉയര്ന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്വിയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ജനങ്ങളുമായുള്ള വിടവ് നികത്താനായില്ലെന്നും കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയില് അംഗങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സമൂഹമാധ്യമ വിഭാഗത്തിന് വലിയ പാളിച്ച പറ്റി. യുഡിഎഫ് ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായില്ല. പാര്ട്ടിയെ കൂടുതല് പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തോല്വിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പിണറായി വിജയനില് കെട്ടിവെയ്ക്കാന് ശ്രമമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല് അതേസമയം പിണറായിയുടെ ശരീരഭാഷയും ശൈലിയും ദോഷം ചെയ്തെന്നുമാണ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തല്.
