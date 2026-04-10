ഉയര്‍ന്ന ചെലവ്, കുറഞ്ഞ ഔട്ട് പുട്ട്: വിജിലന്‍സ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ പ്രസക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരള ഹൈക്കോടതി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:03 IST)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ വിജിലന്‍സ് ട്രൈബ്യൂണലുകള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം തീര്‍പ്പാക്കുന്ന കേസുകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം നാല് മുതല്‍ അഞ്ച് വരെ മാത്രമാണെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ശമ്പളത്തിനായി മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന തുക ശരാശരി ഒരു കോടി രൂപയില്‍ കൂടുതലാണെന്നും അതില്‍ പറയുന്നു. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തന ചെലവുകള്‍ക്കായി ട്രൈബ്യൂണല്‍ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ അധികമായി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അത്തരം മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ട്രൈബ്യൂണലുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തണമോ എന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. വിജിലന്‍സ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന ഓഡിറ്റ് നടത്താന്‍ കോടതി സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

കേരള സിവില്‍ സര്‍വീസസ് (വിജിലന്‍സ് ട്രൈബ്യൂണല്‍) നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു പ്രത്യേക ജുഡീഷ്യല്‍ സ്ഥാപനമാണ് വിജിലന്‍സ് ട്രൈബ്യൂണല്‍. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ അച്ചടക്ക കേസുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിനും അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.


