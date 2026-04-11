സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില് 2026 (09:54 IST)
കൊച്ചി: കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി അഴിമതി കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന് അനുമതി തേടിയുള്ള സിബിഐയുടെ അപേക്ഷ തള്ളിയ സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. മുന് കോടതി നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അവഗണിച്ച് അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നത് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കോടതിയലക്ഷ്യമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീന് നിരീക്ഷിച്ചു. തല്ഫലമായി മെയ് 18 ന് രാവിലെ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി എ.പി.എം. മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
കശുവണ്ടി വികസന കോര്പ്പറേഷന്റെ മുന് ചെയര്മാനും പ്രമുഖ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ ആര്. ചന്ദ്രശേഖരന്, മുന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് കെ.എ. രതീഷ് എന്നിവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന് സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജുഡീഷ്യല് പരിശോധന നടന്നിട്ടും സിബിഐയുടെ പ്രോസിക്യൂഷന് അപേക്ഷ സര്ക്കാര് നിരസിച്ച മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണിത്.
ഇതിന് മറുപടിയായി മെയ് 18 ന് മുമ്പായി അപേക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കാനും നിയമപരമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനും ഹൈക്കോടതി സര്ക്കാരിനോട്
നിര്ദ്ദേശിച്ചു.