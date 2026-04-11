LDF 3.0: എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും ഭരണത്തിലെത്തുമെന്ന സൂചന നൽകി ഇന്റലിജൻസ്

ജില്ല തിരിച്ചാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്

Pinarayi Vijayan
Pinarayi Vijayan
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026 (08:16 IST)

LDF 3.0: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനു അനുകൂലമായ ഫലമായിരിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന 24 സീറ്റുകൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ പോലും 71 സീറ്റുകൾ എൽഡിഎഫിനു പ്രവചിക്കുന്നതാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്.

ജില്ല തിരിച്ചാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറല്ലെന്നാണ് വിവരം.

കാസർഗോഡ്

എൽ.ഡി.എഫ്. 3
യു.ഡി.എഫ്. 2

കണ്ണൂർ

എൽ.ഡി.എഫ്. 6
യു.ഡി.എഫ്. 1
കടുത്ത മത്സരം 4

വയനാട്

എൽ.ഡി.എഫ്. 1
യു.ഡി.എഫ്. 2

കോഴിക്കോട്

എൽ.ഡി.എഫ്. 8
യു.ഡി.എഫ്. 5
കടുത്ത മത്സരം 1

മലപ്പുറം

എൽ.ഡി.എഫ്. 3
യു.ഡി.എഫ്. 9
കടുത്ത മത്സരം 4

പാലക്കാട്

എൽ.ഡി.എഫ്. 9
യു.ഡി.എഫ്. 2
കടുത്ത മത്സരം 1

തൃശ്ശൂർ

എൽ.ഡി.എഫ്. 8
യു.ഡി.എഫ്. 2
കടുത്ത മത്സരം 3

എറണാകുളം

എൽ.ഡി.എഫ്. 3
യു.ഡി.എഫ്. 8
കടുത്ത മത്സരം 3

ഇടുക്കി

എൽ.ഡി.എഫ്. 3
യു.ഡി.എഫ്. 2

കോട്ടയം

എൽ.ഡി.എഫ്. 4
യു.ഡി.എഫ്. 3
കടുത്ത മത്സരം 2

ആലപ്പുഴ

എൽ.ഡി.എഫ്. 6
യു.ഡി.എഫ്. 3

പത്തനംതിട്ട

എൽ.ഡി.എഫ്. 3
യു.ഡി.എഫ്. 1
കടുത്ത മത്സരം 1

കൊല്ലം

എൽ.ഡി.എഫ്. 6
യു.ഡി.എഫ്. 3
കടുത്ത മത്സരം 2

തിരുവനന്തപുരം

എൽ.ഡി.എഫ്. 8
യു.ഡി.എഫ്. 2
കടുത്ത മത്സരം 3

ഇതുപ്രകാരം എൽഡിഎഫിന് 71 സീറ്റുകളും യുഡിഎഫിനു 45 സീറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത്. കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത് 24 സീറ്റുകളിലാണ്. അതിൽ 12 എണ്ണത്തിൽ എൽഡിഎഫിന് മേൽക്കൈയുണ്ട്.


