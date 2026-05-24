അമേരിക്ക–ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി: ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്കുമെന്നും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാന് തുടരുന്ന സമാധാന ചര്ച്ചകളില് നിര്ണായക പുരോഗതി കൈവന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിനായി അടുക്കുന്നതായുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ചര്ച്ചകളില് പുരോഗതിയുണ്ടായെന്നും ഏറെക്കുറെ പൂര്ത്തിയായെന്നും അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഇറാന്റെ ആണവപരിപാടി, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ സ്വതന്ത്ര ഗതാഗതം, ഉപരോധങ്ങള് പിന്വലിക്കല് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാന ചര്ച്ചാവിഷയങ്ങള്. ഇറാന് സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യൂറേനിയം ശേഖരം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള് സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങള് പൂര്ണമായി നീക്കണമെന്നാണ് ടെഹ്റാന്റെ നിലപാട്.
ഇറാനിയന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കറും മുഖ്യ ചര്ച്ചാകാരനുമായ മുഹമ്മദ് ബാഖര് ഖാലിബഫ്, ദേശീയ അവകാശങ്ങളില് ഇറാന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്ന് ആവര്ത്തിച്ചു. അമേരിക്കയെ വിശ്വസിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല് നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്കുമെന്നും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചര്ച്ചകളുടെ ഭാഗമായി 60 ദിവസത്തെ യുദ്ധവിരാമ ദീര്ഘിപ്പിക്കല് പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇതിലൂടെ കൂടുതല് വിശാലമായ ആണവകരാറിലേക്കും പശ്ചിമേഷ്യന് മേഖലയിലെ സംഘര്ഷശമനത്തിലേക്കും നീങ്ങാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എന്നാല് ആണവപരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങള്, പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങള്, ഉപരോധ ഇളവുകളുടെ വ്യാപ്തി എന്നിവയില് ഇനിയും അഭിപ്രായഭിന്നത തുടരുന്നുണ്ട്.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി ആഗോള എണ്ണവിപണിയിലും പ്രതിഫലനം സൃഷ്ടിച്ചതോടെ സമാധാന കരാറിലേക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മര്ദ്ദവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിരത വീണ്ടെടുക്കുന്നതില് ഈ ചര്ച്ചകള് നിര്ണായക ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെ മാധ്യമങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് ശരിയായില്ലെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയ ടീം തികഞ്ഞ പരാജയമായി മാറിയെന്നുമുള്ള വിമര്ശനമാണ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയില് ഉയര്ന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്വിയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ജനങ്ങളുമായുള്ള വിടവ് നികത്താനായില്ലെന്നും കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയില് അംഗങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.