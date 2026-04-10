സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (19:24 IST)
കുംഭമേള വൈറല് താരത്തിന്റെ ഭര്ത്താവിനെതിരെ പോക്സോ കേസെടുത്തതോടെ പണി കിട്ടിയത് വിവാഹത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ കേരളത്തിലെ സിപിഎം നേതാക്കള്ക്ക്. കുംഭമേള വൈറല് താരത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടിയും എംപി റഹീമും ഉള്പ്പെടെയുള്ള സിപിഎം നേതാക്കള് വിവാഹത്തില് പങ്കെടുത്ത് കാര്മികത്വം വഹിച്ചിരുന്നു.
വിവാഹസമയത്ത് യുവതിയുടെ ഭര്ത്താവ് പോലീസിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കിയ ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പട്ടികവര്ഗ്ഗ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെണ്കുട്ടിക്ക് വിവാഹസമയത്ത് 16 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 2019 ഡിസംബര് 30നാണ് പെണ്കുട്ടി ജനിച്ചത്. റിയല് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പെണ്കുട്ടിയുടെ വിവാഹം സിപിഎം നേതാക്കള് നേതൃത്വം വഹിച്ചു നടത്തിയത്.
വിവാഹത്തിനായി വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്മ്മിച്ചു എന്നാണ് ദേശീയ പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തല്. വിഷയത്തില് കേരള മധ്യപ്രദേശ് ഡിജിപി മാരോട് ഡല്ഹിയില് ഹാജരാകാന് കമ്മീഷന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.