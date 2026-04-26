പാമ്പുകടി ചികിത്സയ്ക്ക് ഇനി അലയേണ്ട; 108-ൽ വിളിച്ചാൽ ആന്റി സ്നേക്ക് വെനം ലഭ്യമായ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉടൻ മാറ്റം

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 26 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:10 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റാല്‍ ആന്റി സ്‌നേക്ക് വെനം ലഭ്യമായ ആശുപത്രികള്‍ തേടി സമയം കളയേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കനിവ് 108 ആംബുലന്‍സ് സേവനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചാല്‍, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും ആവശ്യമായ വിദഗ്ധ ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കി രോഗിയെ അനുയോജ്യമായ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കനിവ് 108 ആംബുലന്‍സുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ എമര്‍ജന്‍സി മെഡിക്കല്‍ ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാര്‍ രോഗിക്ക് തല്‍ക്ഷണ പരിചരണവും നിരീക്ഷണവും നല്‍കും. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ 146 ആശുപത്രികളില്‍ ആന്റി സ്‌നേക്ക് വെനം ലഭ്യമാണ്. ചില സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ താലൂക്ക് തലത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലും മരുന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.


ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് സ്റ്റോക്ക് ഉറപ്പ്

രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് അവിടെ ആന്റി സ്‌നേക്ക് വെനം സ്റ്റോക്കുണ്ടോ എന്ന് 108 ടീം ഉറപ്പുവരുത്തും. പാമ്പുകടി കേസ് എത്തുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രിയേയും മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതിനാല്‍ ചികിത്സ വൈകാതെ ലഭ്യമാക്കാന്‍ സാധിക്കും.


സംസ്ഥാനതല അവലോകന യോഗം

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി യോഗം ചേര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. പാമ്പുകടിയേറ്റ് എത്തുന്ന രോഗികള്‍ക്ക് മതിയായ ചികിത്സയും പ്രോട്ടോക്കോള്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.


ആന്റി വെനം നല്‍കുന്നത് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം

രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍, ശരീരാവസ്ഥ, ലാബ് പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ എന്നിവ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ആന്റി സ്‌നേക്ക് വെനം നല്‍കുക. എല്ലാ ആശുപത്രികളും ഏകീകൃത ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിര്‍ദേശിച്ചു.


ആംബുലന്‍സ് എത്തുംവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

- പാമ്പുകടിയേറ്റയാളെ ശാന്തനാക്കി ഇരുത്തുക
- ഭീതി സൃഷ്ടിക്കരുത്; വിഷം വേഗത്തില്‍ പടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്

- അനാവശ്യമായി നടക്കാനോ ഓടാനോ അനുവദിക്കരുത്

- കടിയേറ്റ ഭാഗം കഴിയുന്നത്ര അനക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക

- രോഗിയെ എടുത്തോ സ്ട്രച്ചറില്‍ കിടത്തിയോ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക

- മുറിവ് മുറുക്കിക്കെട്ടരുത്

- എത്രയും വേഗം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി

പാമ്പുകടി അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉടന്‍ 108 എന്ന നമ്പരില്‍ വിളിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.



