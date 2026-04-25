ചോറ് വേവും മുന്നെ ഉണ്ണാനിരുന്നു, കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്കായി വമ്പൻ പോര്, ഡൊക്യുമെൻ്ററി മുതൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് വരെ

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്കായുള്ള വടം വലി ശക്തം.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:22 IST)
തിരുവനന്തപുരം ; നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്കായുള്ള വടം വലി ശക്തം. കേവലഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കി അധികാരം ലഭിക്കുമോ എന്നത് ഉറപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങികഴിഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീീന്‍, എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേനുഗോപാല്‍, മുന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി സജീവമായി മുന്നിലുള്ളത്.


'നമ്മളില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെയാര്?' എന്ന ഭാവത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും നീക്കം. നേതാക്കളുടെ പുത്തന്‍ പ്രചാരണങ്ങളുമായി ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളും സജീവമാണ്. കെ സി വേണുഗോപാല്‍ ജനനായകന്‍ എന്ന പേരില്‍ എ ഐ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. എ ഐക്കുത്തരം ഡൊക്യുമെന്ററിയിലൂടെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മറുപടി കൊടുത്തത്. കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പറ്റിയുള്ള ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം നിര്‍മാണവും തകൃതിയാണ്. കേരളം നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാന്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല പോഡ്കാസ്റ്റും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രചാരണമാണ് വി ഡി സതീശന്‍ നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരുടെ ഫ്‌ലക്‌സ് വലുതാകണം, ആരെ വെട്ടി ആര് മുന്നിലെത്തണം എന്നതിലാണ് തര്‍ക്കം. ചെന്നിത്തല അടുത്തിടെ ഒരു നോവല്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കെ സി വേണുഗോപാലാകട്ടെ രാജ്യസഭ, നിയമസഭ, ലോകസഭ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹരം പുറത്തിറക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. വി ഡി സതീശനും പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാരം അണിയറയില്‍ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

ഭരണം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടില്ലാത്ത ഘട്ടത്തില്‍ ഭരണത്തിന്റെ കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ തര്‍ക്കം നടക്കുന്നത് ലോകത്ത് കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ മാത്രമായിരിക്കും.ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഐക്യമെന്ന വാക്കിന് നിഘണ്ടുവില്‍ പുതിയ അര്‍ത്ഥം തിരയുകയാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഘടകകക്ഷികളെ കൂടെ നിര്‍ത്തുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ വെല്ലുവിളി സ്വന്തം നേതാക്കളുടെ ഈ ഈഗോ മാറ്റിയെടുക്കലാണ്. താന്‍ പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് എന്ന വാശിയുമായി ഓരോ നേതാവും ഓരോ വഴിക്ക് പോകുമ്പോള്‍, കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഒരു 'ബൈ ബൈ' പറയുന്ന ചിഹ്നമായി മാറുമെന്ന് പരിഹസിക്കുന്നവരും ഏറെ.

എന്തായാലും കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി മത്സരയോട്ടം കാണാന്‍ ഗാലറിയിലിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് നല്ല ഒന്നാന്തരം വിനോദമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഫലം വരുമ്പോള്‍ ഈ 'കസേര പ്രേമികള്‍' സ്റ്റേജിലുണ്ടാകുമോ അതോ പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുമോ എന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയണം.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


