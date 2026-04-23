ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിലെ വെടിക്കെട്ട് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളുമായി ചേര്ന്നു നില്ക്കുന്ന വെടിക്കെട്ട് പരമ്പരാഗത ആചാരത്തിന്റെ നിര്ബന്ധ ഘടകമല്ലെന്നും, ആവര്ത്തിച്ച് നടക്കുന്ന അപകടങ്ങളും മരണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഈ രീതിയെ ഗൗരവമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. തൃശൂര് മുണ്ടത്തിക്കോട് ഉണ്ടായ പടക്ക നിര്മ്മാണ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സുരക്ഷ, ആചാരം, പൊതുതാല്പര്യം എന്നീ വിഷയങ്ങള് വീണ്ടും ചര്ച്ചകളില് നിറയുന്നത്.
ക്ഷേത്രാചാര ഗ്രന്ഥങ്ങളില് വെടിക്കെട്ടിനെ നിര്ബന്ധ ഘടകമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാലക്രമേണ രൂപപ്പെട്ട ആഘോഷരീതികളാണ് പിന്നീട് ''ആചാരം'' എന്ന നിലയില് പൊതുധാരണയില് പതിഞ്ഞതെന്ന് പല പണ്ഡിതരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. മതപരമായ അനിവാര്യതയും സാംസ്കാരികമായുള്ള പതിവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സമൂഹമാണെന്നും ഇവര് പറയുന്നു.
ചെറിയ തോതിലുള്ള വഴിപാടുകളില് നിന്ന് ഇന്ന് വന്തോതിലുള്ള ദൃശ്യവിസ്മയ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വെടിക്കെട്ടുകള് മാറിയെന്നും ഇത് ഉത്സവങ്ങളുടെ ആത്മീയസ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റിയെന്നും ഈ മേഖലയില് ഗവേഷണം നടത്തുന്നവര് പറയുന്നു. ഉത്സവ സന്ദര്ശനം പലപ്പോഴും വെടിക്കെട്ട് കാണാനുള്ള ആകര്ഷണമായി ചുരുങ്ങിയെന്നും ഇവര് പറയുന്നു.
വെടിക്കെട്ട് അപകടരഹിതമായി നടത്തുക പ്രായോഗികമായി അതീവ ദുഷ്കരമാണെന്നും മുന്കാല ദുരന്തങ്ങള് അതു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുണ്ടത്തിക്കോട് അപകടം ഉള്പ്പെടെ അടുത്തകാല സംഭവങ്ങള്, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്, സംഭരണം, നിര്മ്മാണ നിയന്ത്രണം, ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം എന്നിവയില് കൂടുതല് കര്ശനമായ സമീപനം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
വെടിക്കെട്ടിന് പൂര്ണ നിരോധനമോ, നിയന്ത്രിത അനുമതിയോ, സാങ്കേതികമായി സുരക്ഷിതമായ പുതിയ മാതൃകകളോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സര്ക്കാര്, ദേവസ്വങ്ങള്, വിദഗ്ധര്, സമൂഹ പ്രതിനിധികള് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണിപ്പോളുള്ളത്. ഉത്സവങ്ങളുടെ ആഘോഷമൂല്യം നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിനും പൊതുസുരക്ഷയ്ക്കും മുന്ഗണന നല്കുന്ന പുതിയ നയം രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഉയരുന്നത്.