കടുത്ത വേനല്ചൂടില് സംസ്ഥാനം വെന്തുരുകുമ്പോള് ആസ്വാസമായി വേനല്മഴയെത്തുന്നു. ബുധനാഴ്ച നാല് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട, കണ്ണൂര്,കാസര്കോട്,ഇടുക്കി ജില്ലകളില് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലീമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന മഴയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ഥമാക്കുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 2 ദിവസം കൂടി ഉഷ്ണതരംഗം തുടരുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.