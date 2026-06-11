അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗല്ല പടരുന്നു
- തിരുവനന്തപുരത്ത് തോരാമഴ; അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തും
- ഒരൊറ്റ മഴ പെയ്തപ്പോൾ തലസ്ഥാനം നാറി, ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അടക്കം റോഡിൽ
- ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുണ്ടായത് ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണം, പോലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ്
- തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഏഴു പ്രതികള് അറസ്റ്റില്, വധശ്രമത്തിന് കേസ്
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷിഗെല്ല കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു
തിരുവനന്തപുരം: വയനാടിനും കൊല്ലത്തിനും പുറമെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇപ്പോള് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. തോന്നയ്ക്കല്, ചാക്കൈ, പുത്തന്തോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് മൂന്ന് പേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.
അതേസമയം വയനാട്ടില് ഒരാള്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലത്ത് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല് കോളേജില് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന രണ്ട് വിദ്യാര്ത്ഥികളിലാണ് അണുബാധ കണ്ടെത്തിയത്. പുതിയ കേസുകള് കൂടി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതോടെ, ഈ മാസം കേരളത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത ഷിഗെല്ല അണുബാധകളുടെ ആകെ എണ്ണം 38 ആയി ഉയര്ന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്കുട്ടി അണുബാധയ്ക്ക് ഇരയായി. തലക്കുളത്തൂര് സ്വദേശിയായ നിള എന്ന കുട്ടി കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.
ഷിഗെല്ല പ്രധാനമായും മലിനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയുമാണ് പകരുന്നത്. രോഗബാധിതനായ ഒരാള് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അണുബാധ പടരാം. സാധാരണയായി സമ്പര്ക്കം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളില് ലക്ഷണങ്ങള് ആരംഭിക്കുകയും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളില് അഞ്ച് മുതല് ഏഴ് ദിവസം വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ചെറിയ കുട്ടികളിലും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ഈ രോഗം ഗുരുതരമാകാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?
ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ
സ്ത്രീകളെ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്റ്റിക്കറുകള് ഒട്ടിക്കും
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷിഗെല്ല കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു
ഹോര്മുസിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ് ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം നടന്ന ആക്രമണത്തില് അവരെ കാണാതായെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടുകള്. കാണാതായ മൂന്ന് നാവികരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സര്ബാനന്ദ സോനോവാള് പറഞ്ഞു.