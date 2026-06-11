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  4. Shigella cases reported in Thiruvananthapuram
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (21:19 IST)

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷിഗെല്ല കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

Shigella cases
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (21:19 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (21:21 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: വയനാടിനും കൊല്ലത്തിനും പുറമെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇപ്പോള്‍ ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. തോന്നയ്ക്കല്‍, ചാക്കൈ, പുത്തന്‍തോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് മൂന്ന് പേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. 
 
അതേസമയം വയനാട്ടില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലത്ത് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന രണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലാണ് അണുബാധ കണ്ടെത്തിയത്. പുതിയ കേസുകള്‍ കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ, ഈ മാസം കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഷിഗെല്ല അണുബാധകളുടെ ആകെ എണ്ണം 38 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടി അണുബാധയ്ക്ക് ഇരയായി. തലക്കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിയായ നിള എന്ന കുട്ടി കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.
 
ഷിഗെല്ല പ്രധാനമായും മലിനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയുമാണ് പകരുന്നത്. രോഗബാധിതനായ ഒരാള്‍ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അണുബാധ പടരാം. സാധാരണയായി സമ്പര്‍ക്കം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളില്‍ അഞ്ച് മുതല്‍ ഏഴ് ദിവസം വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യും. ചെറിയ കുട്ടികളിലും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ഈ രോഗം ഗുരുതരമാകാം.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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