'എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ചട്ടവിരുദ്ധം': സര്ക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം
കൊച്ചി: ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര നടത്തി എന്ന ആരോപണം നിലനില്ക്കെ എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിനെ ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പോലീസ് (ഡിജിപി) ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു. സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത കോടതി ആരോപണവിധേയനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കുന്നതില് എന്തിനാണ് ഇത്രയും തിടുക്കം കാണിച്ചതെന്ന് ആരാഞ്ഞു. ഒരു എഡിജിപിയെ ഡിജിപിയായി (DGP) നിയമിക്കുന്നതിന് വിജിലന്സ് ക്ലിയറന്സ് നിര്ബന്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി ഈ സ്ഥാനക്കയറ്റം ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
സര്ക്കാരിന്റെ മുന്കൂര് അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര നടത്തി ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയില് ശ്രീജിത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന ക്ലീന് ചിറ്റ് ഹൈക്കോടതി അടുത്തിടെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംരക്ഷിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹയെയും കോടതി വിമര്ശിച്ചു. ശ്രീജിത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങള് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് കോടതി തള്ളി. ശ്രീജിത്തിനെയും പരാതിക്കാരനെയും ഒന്നിച്ച് ഇരുത്തി വാദം കേട്ട നടപടി അനുചിതമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.