നീറ്റ് സമരം: നിയമപ്രകാരം വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കെതിരായ എഫ്ഐആറുകള് പിന്വലിക്കാന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡല്ഹി: നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളില് പങ്കെടുത്ത വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത എഫ്ഐആറുകള് (FIR) പിന്വലിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജൂലൈ 20-ന് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ജന്തര് മന്തറില് വിദ്യാര്ത്ഥികള് നടത്തിയ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്ജികള് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം.
നിയമപരമായി സാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളില് വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കെതിരായ ക്രിമിനല് കേസുകള് പിന്വലിക്കാന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് വിവേചനാധികാരമുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തുടനീളം രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫ്.ഐ.ആറുകള് (FIR) ആദ്യം തരംതിരിക്കാനും തുടര്ന്ന് ഓരോ കേസിലും ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനും കോടതി സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.