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തിരുവനന്തപുരത്ത് തോരാമഴ; അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തും
ഏറ്റവും പുതിയ റഡാര് ചിത്രം പ്രകാരം കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയില് ഇടത്തരം/ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ഇടത്തരം/ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
പധാന റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് / വാഹനങ്ങളിലെ കാഴ്ച മങ്ങല് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാം. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് / വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. മരങ്ങള് കടപുഴകി വീണാല് വൈദ്യുതി തടസം/അപകടം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേയ്ക്കാം. വീടുകള്ക്കും കുടിലുകള്ക്കും ഭാഗിക കേടുപാടുകള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം ശക്തമായ നീരൊഴുക്കിനെ തുടര്ന്ന് അരുവിക്കര ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാലും ജില്ലയില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാലും, ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഒന്ന് മുതല് നാല് വരെയുള്ള ഷട്ടറുകള് 10 സെന്റീമീറ്റര് വീതം (കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉയര്ത്തിയ 40 സെന്റീമീറ്റര് ഉള്പ്പടെ, ആകെ 80 സെന്റീമീറ്റര്) തുറക്കും. ഡാമിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അനുകുമാരി അറിയിച്ചു.