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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (20:13 IST)

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ മരുന്നിന് ക്ഷാമമില്ല, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി പ്രതിപക്ഷം ഉപയോഗിക്കരുത്: ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി

K Muraleedharan, Vattiyoorkkavu, K Muraleedharan likely to contest in Election, Congress, കോണ്‍ഗ്രസ്, കെ മുരളീധരന്‍, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്‌
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (20:51 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ മഴ സാഹചര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ ആവശ്യമായ മരുന്നുകള്‍ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കേരളം നേരിടുന്നതിനിടെ പൊന്നാനിയില്‍ നടന്ന ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണ വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തോടും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
 
'ആരോഗ്യവകുപ്പ് സാഹചര്യം നിരന്തരം വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം ആര്‍ക്കും എലിപ്പനി (ലെപ്‌റ്റോസ്‌പൈറോസിസ്) ബാധിക്കില്ല. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ മരുന്നുകളും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിടത്തുനിന്നും മരുന്ന് ക്ഷാമം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പടരാനുള്ള സാധ്യത മുന്‍നിര്‍ത്തി വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്' മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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