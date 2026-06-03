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കൊച്ചി: തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കൊച്ചിയില് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ച കേസില് മൂന്ന് യുവാക്കള് അറസ്റ്റില്. ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചത്. മലപ്പുറം എടപ്പാള് സ്വദേശിയായ ആല്ബിന്, പാലക്കാട് മണ്ണാര്ക്കാട് സ്വദേശികളായ സാബിത്ത്, അരുണ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ പാലക്കാട് മണ്ണാര്ക്കാട് സ്വദേശി അക്ബര് നടത്തുന്ന ലോഡ്ജിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവര്. ഇവരെ ഇന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും. അക്ബര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രതികള് ഒളിവിലാണ്. പൊതുവഴിയില് നടന്ന ആക്രമണത്തില് എറണാകുളം നോര്ത്ത് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
റെയില്വേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോര്ഡ് മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് കലൂരില് പഠിക്കുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശിയും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുമായ ഒരു പെണ്കുട്ടിയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 4.30 ന് കലൂരിലെ പാവക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ചക്കാലപ്പാടത്താണ് സംഭവം. പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെണ്കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രം കീറാന് ശ്രമിക്കുകയും മുടിയില് പിടിച്ചു വലിച്ച് നിലത്തിടുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ പെണ്കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് വളച്ചൊടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുവരും എറണാകുളം ജനറല് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടി.
അതേസമയം ആശുപത്രിയില് മൊഴി എടുക്കാന് എത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇരകളുടെ സുഹൃത്തുക്കള് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതായും ശരീരം മുഴുവന് മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പോലും ചോദിച്ചതായും അവര് പറഞ്ഞു. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഡിസിപി പറഞ്ഞു.
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Kerala Monsoon: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ജൂൺ നാലോടെ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യത. അതോടൊപ്പം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ, ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവടങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ (തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ, മധ്യ-കിഴക്കൻ, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) കാലവർഷം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത.