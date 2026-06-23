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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (10:56 IST)

കൊച്ചി അങ്കണവാടിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; അധ്യാപികയുടെ 20 വയസ്സുള്ള മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Child sexually abused in Kochi Anganwadi
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (10:56 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (10:58 IST)
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കൊച്ചി: അംഗന്‍വാടിയില്‍ മൂന്നര വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ 20 വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായയാള്‍  അംഗന്‍വാടി അധ്യാപികയുടെ മകനാണ്. കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാള്‍. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കൊച്ചി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിലുള്ള ഒരു അംഗന്‍വാടിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
 
അംഗന്‍വാടി വര്‍ക്കറെ ഉടന്‍ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാന്‍ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഉത്തരവിട്ടു. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരെയും അംഗന്‍വാടിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. കുട്ടി അസ്വസ്ഥയാകുകയും വീട്ടില്‍ വിചിത്രമായി പെരുമാറാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് സംശയം തോന്നി. മകളോട് ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, യുവാവ് തന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചതായി അവള്‍ സമ്മതിച്ചു. ഉടന്‍ തന്നെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. സംഭവം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 
 
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ അധ്യാപികയുടെ മകന്‍ പതിവായി അംഗന്‍വാടിയില്‍ പോയി കുട്ടികളെ ലാളിക്കുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. പരിശോധനയില്‍ കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറോട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ മന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍, നിര്‍ഭയ സെല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഐസിപിഎസ് പ്രോഗ്രാം കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എന്നിവരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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