തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

Kerala Assembly Elections: പി സരിന് സിറ്റിംഗ് സീറ്റ്? ഒറ്റപ്പാലത്തോ ഷൊർണ്ണൂരോ മത്സരിപ്പിക്കാൻ നീക്കം

P Sarin, LDF,Kerala Elections,പി സരിൻ, എൽഡിഎഫ്, കേരള തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026 (14:15 IST)
കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും സിപിഎമ്മിലെത്തിയ പി സരിന് നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റ് നല്‍കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാലക്കാട് ഉപതിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ട സരിനെ വീണ്ടും അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം. ഒറ്റപ്പാലത്തോ ഷൊര്‍ണ്ണൂരോ സരിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലത്ത് സരിനോട് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തില്‍ നിന്ന് നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്താതെ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സരിന്‍.

2021ലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒറ്റപ്പാലത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിച്ച സരിന് മണ്ഡലത്തില്‍ നല്ല സ്വാധീനമുണ്ടെന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തല്‍. സരിനെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് മത്സരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ സിറ്റിംഗ് എംഎല്‍എ കെ പ്രേംകുമാറിന് മാറിനില്‍ക്കേണ്ടതായി വരും. പാര്‍ട്ടിയിലെ പ്രാദേശികമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ചാകും തീരുമാനമെടുക്കുക. അതേസമയം സരിന്‍ പാലക്കാട് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കൂടി പരിഗണിച്ച് സിപിഎം തീരുമാനമെടുക്കും.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :