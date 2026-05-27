  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. ED Raid Pinarayi Vijayan VD Satheesan
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (17:40 IST)

പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ട; ഒന്നും മിണ്ടാതെ സതീശൻ

പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിമർശിക്കാറുണ്ട്

Pinarayi Vijayan and VD Satheesan
Publish: Wed, 27 May 2026 (17:40 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (18:00 IST)
google-news
പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപിയും സതീശനും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായാണ് പിണറായിക്കെതിരായ നടപടിയെന്ന് വിമർശനം ഉയരുമ്പോഴാണ് സതീശന്റെ മൗനം പാലിക്കൽ. 
 
പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിമർശിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ സിപിഎമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവായ പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ സതീശനു പ്രതികരണമില്ല. ബിജെപി പൂർണമായി വഴങ്ങുകയാണ് സതീശനെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കു ഇതോടെ ബലംവയ്ക്കുകയാണ്. 
 
ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങൾ സതീശനോടു പ്രതികരണം തേടിയത്. ഒന്നും പറയാതെ സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വീട്ടിൽ പോയി സതീശൻ കണ്ടിരുന്നു. അതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ട എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെയും സതീശൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു കാണും. 
About Writer
WEBDUNIA

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഏഴു പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍, വധശ്രമത്തിന് കേസ്

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഏഴു പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍, വധശ്രമത്തിന് കേസ്പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനു കേസ് എടുത്തതായി തമ്പാനൂര്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു. മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊഴി.

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരള സര്‍ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി; ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്താന്‍ സാധ്യത

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരള സര്‍ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി; ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്താന്‍ സാധ്യതആക്രമണം സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വന്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ തുടര്‍ന്നാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര അധികാരികളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍.

'കോൺഗ്രസ് ഒറ്റുകാർ'; 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി പിളരുന്നു

'കോൺഗ്രസ് ഒറ്റുകാർ'; 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി പിളരുന്നുബിജെപിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റുകാരാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയിലെ മറ്റു പാർട്ടികൾ. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തെ ചതിച്ച കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട്.

പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ട; ഒന്നും മിണ്ടാതെ സതീശൻ

പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ട; ഒന്നും മിണ്ടാതെ സതീശൻപിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപിയും സതീശനും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായാണ് പിണറായിക്കെതിരായ നടപടിയെന്ന് വിമർശനം ഉയരുമ്പോഴാണ് സതീശന്റെ മൗനം പാലിക്കൽ.

ഇതൊരു തുടക്കമായെ കാണുന്നുള്ളു, തളർത്താമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട: പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പിണറായി വിജയൻ. ഇഡി പരിശോധന പൂർത്തിയായി

ഇതൊരു തുടക്കമായെ കാണുന്നുള്ളു, തളർത്താമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട: പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പിണറായി വിജയൻ. ഇഡി പരിശോധന പൂർത്തിയായിതിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ക്ഷനിലെ വാടകവീട്ടിലാണ് ഇഡി ഇന്ന് രാവിലെ മുതല്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതൊരു തുടക്കമായെ കാണുന്നുള്ളുവെന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ കൊണ്ട് തന്നെ തളര്‍ത്താമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.