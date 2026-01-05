നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ 85 സീറ്റ് ഉറപ്പ്, ഭരണം നൂറിലേറെ സീറ്റുകൾ നേടി ഉറപ്പിക്കാൻ 'ലക്ഷ്യ' ക്യാമ്പുമായി കോൺഗ്രസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
തിങ്കള്, 5 ജനുവരി 2026 (11:54 IST)
തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ വമ്പന് വിജയം നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവര്ത്തിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തില് കോണ്ഗ്രസ് ക്യാമ്പ്. 2026ല് ഭരണം ജുറപ്പിക്കാനായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായി വയനാട്ടില് ഒത്തുചേര്ന്ന ലക്ഷ്യ ക്യാമ്പ് ആദ്യദിനം അവസാനിച്ചപ്പോള് അധികാരം ഉറപ്പാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് കോണ്ഗ്രസ്. 85 മണ്ഡലങ്ങളില് വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും ഇത് നൂറിലേറെയായി ഉയര്ത്തണമെന്നുമാണ് ക്യാമ്പില് ഉയര്ന്നുവന്ന തീരുമാനം.
5 ജില്ലകളില് നിന്ന് മാത്രമായി 40+ സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂര്,ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് പാര്ട്ടി വലിയ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മധ്യകേരളത്തിലും നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഉറപ്പുള്ള 85 സീറ്റുകള് എന്നത് 100+ ആയി ഉയര്ത്താന് ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ക്യാമ്പില് ചര്ച്ചയാകുന്നത്. തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് അമിത ആത്മവിശ്വാസം വരാതെ പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്ന നിര്ദേശവും ക്യാമ്പില് ഉയര്ന്നു.
ഓരോ ജില്ലകളില് നിന്നും കോണ്ഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സീറ്റുകള്
കാസര്കോട് - 3
കണ്ണൂര്
-4
കോഴിക്കോട് - 8
വയനാട് - 3
മലപ്പുറം -16
പാലക്കാട് - 5
തൃശൂര് - 6
എറണാകുളം - 12
ഇടുക്കി - 4
ആലപ്പുഴ - 4
പത്തനംതിട്ട - 5
കൊല്ലം - 6
തിരുവനന്തപുരം - 4