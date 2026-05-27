അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- മുന് സര്ക്കാര് ഉപേക്ഷിച്ച 950 സെന്ട്രല് ഇ-ബസുകള് തിരിച്ചുപിടിക്കാന് കേരള സര്ക്കാര് നീക്കം
- ആദ്യമായി കൃത്രിമബുദ്ധി വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച് കേരള സര്ക്കാര്; കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ചുമതല
- 'ശ്രീ വിഡി സതീശന്ജിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്'; പുതിയ കേരള സര്ക്കാരിന് പൂര്ണ്ണ പിന്തുണ ഉറപ്പുനല്കി പ്രധാനമന്ത്രി
- LPG Shortage : ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ക്ഷാമം: അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് കേരള സർക്കാർ
- ഉഷ്ണകാല പ്രതിരോധത്തിന് ജില്ലാകലക്ടർമാർക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം; സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക ഹീറ്റ് ക്ലിനിക്കുകൾ
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരള സര്ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്ട്ട് തേടി; ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്താന് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം: എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം (എംഎച്ച്എ) കേരള സര്ക്കാരിനോട് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് തേടും. ആക്രമണം സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വന് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ തുടര്ന്നാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര അധികാരികളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്.
പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയില് റെയ്ഡ് നടത്തി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇ.ഡി. സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം സിപിഐ എം പ്രവര്ത്തകര് ഉള്പ്പെട്ട ഒരു ജനക്കൂട്ടം തടഞ്ഞുനിര്ത്തി നശിപ്പിച്ചതാണ് സംഭവം. സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഗൗരവമായി കണ്ട ഇ.ഡി. ഡയറക്ടര് രാഹുല് നവീന് സ്വതന്ത്രമായി ഇക്കാര്യത്തില് അടിയന്തര റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കുറ്റവാളികള്ക്കെതിരെ കര്ശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജന്സി സൂചന നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തമ്പാനൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇതിനകം ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമികള്ക്കെതിരെ കര്ശനവും ജാമ്യമില്ലാത്തതുമായ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്താന് ഇ.ഡി. ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ഏജന്സി വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. ശാരീരിക ആക്രമണം, സ്വത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങള് എന്നിവ മാത്രമല്ല, കൃത്യനിര്വ്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തല്, കൊലപാതകശ്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങളും നിയമനടപടികളില് ഉള്പ്പെടും.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.