Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (19:31 IST)

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരള സര്‍ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി; ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്താന്‍ സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം (എംഎച്ച്എ) കേരള സര്‍ക്കാരിനോട് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടും. ആക്രമണം സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വന്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ തുടര്‍ന്നാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര അധികാരികളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍.
 
പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇ.ഡി. സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം സിപിഐ എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഒരു ജനക്കൂട്ടം തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി നശിപ്പിച്ചതാണ് സംഭവം. സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഗൗരവമായി കണ്ട ഇ.ഡി. ഡയറക്ടര്‍ രാഹുല്‍ നവീന്‍ സ്വതന്ത്രമായി ഇക്കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തര റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കുറ്റവാളികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സി സൂചന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 
 
തമ്പാനൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇതിനകം ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനവും ജാമ്യമില്ലാത്തതുമായ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്താന്‍ ഇ.ഡി. ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ഏജന്‍സി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ശാരീരിക ആക്രമണം, സ്വത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ മാത്രമല്ല, കൃത്യനിര്‍വ്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തല്‍, കൊലപാതകശ്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങളും നിയമനടപടികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology....

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഏഴു പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍, വധശ്രമത്തിന് കേസ്പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനു കേസ് എടുത്തതായി തമ്പാനൂര്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു. മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊഴി.

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരള സര്‍ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി; ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്താന്‍ സാധ്യതആക്രമണം സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വന്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ തുടര്‍ന്നാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര അധികാരികളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍.

'കോൺഗ്രസ് ഒറ്റുകാർ'; 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി പിളരുന്നുബിജെപിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റുകാരാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയിലെ മറ്റു പാർട്ടികൾ. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തെ ചതിച്ച കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട്.

പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ട; ഒന്നും മിണ്ടാതെ സതീശൻപിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപിയും സതീശനും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായാണ് പിണറായിക്കെതിരായ നടപടിയെന്ന് വിമർശനം ഉയരുമ്പോഴാണ് സതീശന്റെ മൗനം പാലിക്കൽ.

ഇതൊരു തുടക്കമായെ കാണുന്നുള്ളു, തളർത്താമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട: പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പിണറായി വിജയൻ. ഇഡി പരിശോധന പൂർത്തിയായിതിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ക്ഷനിലെ വാടകവീട്ടിലാണ് ഇഡി ഇന്ന് രാവിലെ മുതല്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതൊരു തുടക്കമായെ കാണുന്നുള്ളുവെന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ കൊണ്ട് തന്നെ തളര്‍ത്താമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.