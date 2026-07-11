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Written By WEBDUNIA
Published By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (14:45 IST)

Kerala Weather: 'നേരിയ ആശ്വാസം'; ജില്ലകൾക്കൊന്നും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല

അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പിൽ എല്ലാദിവസവും പച്ച സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്

Monsoon, Red Alert, Orange Alert, Kerala Rain, Kerala News
Written By: WEBDUNIA
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (13:37 IST)
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Kerala Weather: ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് മഴയിൽ കുറവ്. ഇന്ന് ഒരു ജില്ലകളിലും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട രീതിയിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ല. എല്ലാ ജില്ലകളിലും പച്ച സിഗ്നൽ ആണ്. 
 
അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പിൽ എല്ലാദിവസവും പച്ച സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 
 
ഗ്രീൻ സിഗ്നലിന്റെ അർത്ഥം മഴ ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ല. മറിച്ച് നേരിയതോ ഇടത്തരമോ ആയ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ മുന്നറിയിപ്പ്, ജാഗ്രത എന്നിവയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. പച്ച സിഗ്നലിലും 15.6 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 64.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ വരെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 

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