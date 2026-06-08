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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (21:47 IST)

തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം കൂടുതല്‍പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു; ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴ

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (21:47 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (22:48 IST)
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തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം മധ്യ-പടിഞ്ഞാറന്‍ മധ്യ-കിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിന്റെ കൂടുതല്‍ ഭാഗങ്ങള്‍, മഹാരാഷ്ട്ര, കര്‍ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവടങ്ങളിലെ കൂടുതല്‍പ്രദേശങ്ങള്‍, കൂടാതെ തെലങ്കാനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കാലവര്‍ഷം വ്യാപിച്ചു.  ഇന്ത്യന്‍ മേഖലയ്ക്ക് മുകളിലായി ഏകദേശം 15°N അക്ഷാംശരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ഒരു 'ന്യുന മര്‍ദ്ദ പാത്തി (Shear Zone) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
 
കൊങ്കണ്‍ തീരത്തിന് സമീപം മധ്യ-കിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിന് മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി(Cyclonic Circulation) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു 
ജൂണ്‍ 8 മുതല്‍ 9 വരെ തീയതികളില്‍ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കും (Heavy  to  Very Heavy rainfall) ജൂണ്‍ 8 മുതല്‍ 12 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ( Heavy rainfall)  സാധ്യത.
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ശ്രീനു എസ്
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