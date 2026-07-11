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ആയിരം മിസൈലുകള് സജ്ജം; തന്നെ വധിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ ആസൂത്രണത്തില് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
തന്നെ വധിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ ആസൂത്രണത്തില് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്. തന്നെ വധിക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് ആയിരം മിസൈലുകള് ഇറാനെതിരെ സജ്ജമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സൈന്യത്തിന് മുന്കൂട്ടി നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ ട്രംപ് കുറിച്ചു. ഇറാനെ പൂര്ണ്ണമായും തകര്ക്കാന് ആവശ്യമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അമേരിക്കന് സൈന്യത്തിന് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് ആ നിര്ദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തില് ആയിരിക്കുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കില് അത് ദീര്ഘിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വാള് സ്ട്രീറ്റ് ജേണലും സിഎന്എന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത ഈ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്ത യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വരുന്നത്. ഇരുപക്ഷവും സമീപ ദിവസങ്ങളില് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
തനിക്കുള്ള ഭീഷണിയെകുറിച്ച് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. 'അവര് എന്നെ പുറത്താക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാന് അവരുടെ എല്ലാ പട്ടികയിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാന് കണ്ടു. ഇതുവരെ ഞാന് അല്പ്പം ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അത് അധികകാലം നിലനില്ക്കില്ല. ഇവര് ദുഷ്ടരും രോഗികളുമായ ആളുകളാണ്. നമ്മള് ആ കാന്സറിനെ വേരോടെ പിഴുതെറിയണം.'-ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
തുര്ക്കിയിലെ നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയില് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോള് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് വിമാനങ്ങള് മാറ്റിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ടെഹ്റാനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ സമാധാന കരാറില് ഇസ്രായേല് നേതാക്കള് രോഷാകുലരാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വൈറ്റ് ഹൗസ് സമീപ ആഴ്ചകളില് ഇസ്രായേലിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പരസ്യമായി വിമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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'അവർ പറ്റിക്കുകയാണ് സാറേ'; ചെന്നിത്തലയെ ട്രോളി അൻസിബ
നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ അപകീർത്തി പരാതിയിൽ എഫ്.ഐ.ആർ എടുക്കാത്ത പൊലീസിനെതിരെ അൻസിബ ഹസൻ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അൻസിബയുടെ പൊലീസിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'എഫ്.ഐ.ആർ എടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു' എന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാദം. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വാദത്തെ തള്ളി അൻസിബ ഹസൻ രംഗത്തെത്തി.
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സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ
സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളായ കെ.പി.ശശികല, ആർ.വി.ബാബു അടക്കമുള്ള തീവ്ര വർഗീയ നേതാക്കൾക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു സമയം അനുവദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഹിന്ദു നേതൃ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷമാണ് നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തിയത്. സതീശനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ആർ.വി.ബാബു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.