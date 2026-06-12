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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; വിവിധ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലര്ട്ടുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും. വിവിധ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലര്ട്ടുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 115.6 mm മുതല് 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
അതേസമയം പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂര്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്ററില് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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ഹോര്മുസിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ് ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം നടന്ന ആക്രമണത്തില് അവരെ കാണാതായെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടുകള്. കാണാതായ മൂന്ന് നാവികരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സര്ബാനന്ദ സോനോവാള് പറഞ്ഞു.