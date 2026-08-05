  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Monsoon situation under control
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (09:20 IST)

കാലവര്‍ഷ സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയം, വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

VD Satheesan, VD Satheesan Ponnani, Satheesan Issue, Satheesan Congress
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (09:18 IST)
google-news
സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ജില്ലകളിലും കാലവര്‍ഷ സാഹചര്യം നിലവില്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി  വി ഡി സതീശന്‍. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 316 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 11,018 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ദുരന്തത്തില്‍ ഇതുവരെ 15 പേര്‍ മരണപ്പെട്ടു. 7 പേരെ കാണാതായതായും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതിയും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്താനായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിമാര്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരുമായി ചേര്‍ന്ന അവലോകന യോഗത്തിനു ശേഷം  വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
 
ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഫയര്‍ ഫോഴ്സ് സംവിധാനങ്ങളേയും എന്‍ഡിആര്‍എഫ് സംഘങ്ങളേയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ളത്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി കൊല്ലത്തുനിന്ന് 14 ബോട്ടുകള്‍ ചെങ്ങന്നൂരിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിലും കോട്ടയത്തുമായി മൂന്നു ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് എന്‍ഡിആര്‍എഫ് സംഘങ്ങളെ കൂടി ആരക്കോണത്തുനിന്ന് അധികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ വഴി ഭക്ഷണ പാക്കറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ മാറിതാമസിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.
 
മരിച്ചവരുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി  പതിനായിരം രൂപ അടിയന്തരമായി അനുവദിച്ചു.  ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് എസ്.ഡി.ആര്‍.എഫ്, സി.എം.ഡി.ആര്‍.എഫ്, പി.എം.എന്‍.ആര്‍.എഫ്  എന്നിവയില്‍ നിന്നായി ആകെ 8 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും. വീട് ശുചീകരണത്തിനായി ക്യാമ്പുകളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് അടിയന്തര സഹായമായി 10,000 രൂപ നല്‍കും. ഉപജീവനമാര്‍ഗം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് 300 രൂപ വീതം സഹായം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാനുള്ള സഹായം 10 ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് 12 ലക്ഷം രൂപയായും വീട് പൂര്‍ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള സഹായം 4 ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് 6 ലക്ഷം രൂപയായും വര്‍ധിപ്പിച്ചു.
 
വലിയ അണക്കെട്ടുകളില്‍ ജലനിരപ്പ് വളരെ താഴെയാണ്. മൂഴിയാറില്‍ മാത്രമാണ് നിലവില്‍ ചെറിയ പ്രശ്‌നമുള്ളത്.  ഇടുക്കിയില്‍ 38.91 ശതമാനവും ഇടമലയാറില്‍ 46.64 ശതമാനവുമാണ് നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്. ചെറിയ അണക്കെട്ടുകള്‍ തുറക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമായിരിക്കും. ഡാമുകള്‍ തുറന്നുവിടുന്നു എന്ന രീതിയില്‍ വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Kerala Weather: ചക്രവാതചുഴി വില്ലൻ; ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് വരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, മഴ തുടരും

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്13 സ്വര്‍ണവും 17 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വിസാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. കരസേനാ മേധാവി ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ സയ്യിദ് അസിം മുനീറിന്റെ അടുത്തയാളായി അറിയപ്പെടുന്ന നഖ്വി പാകിസ്ഥാന്റെ കോക്രോച്ചുകള്‍ ഒന്നിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനം

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനംസംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ പരിഗണിച്ച് 12 ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

യെമന്‍ തീരത്ത് മിസൈല്‍ ആക്രമണം; ഇന്ത്യന്‍ വ്യാപാര കപ്പല്‍ ചെങ്കടലില്‍ മുങ്ങി

യെമന്‍ തീരത്ത് മിസൈല്‍ ആക്രമണം; ഇന്ത്യന്‍ വ്യാപാര കപ്പല്‍ ചെങ്കടലില്‍ മുങ്ങിഫൈസ് നൂര്‍ ഒലിയ എന്ന കപ്പലാണ് മുങ്ങിയത്. കപ്പലിലെ 14 ജീവനക്കാരെയും വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. 'യെമന്‍ ജലാശയത്തിന് സമീപം കപ്പലില്‍ ഒരു പ്രൊജക്ടൈല്‍ ഇടിച്ചു' എന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാള്‍ എക്സില്‍ എഴുതി.

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്ആഗസ്റ്റ് 4 ലെ ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിനില്‍ അസമിലെയും മേഘാലയയിലെയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴയോ അതിശക്തമായ മഴയോ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഓഗസ്റ്റ് 10നകം ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് കൈമാറുക'; പിഎസ്‌സിക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം

'ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഓഗസ്റ്റ് 10നകം ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് കൈമാറുക'; പിഎസ്‌സിക്ക് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശംപരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിക്ക് തങ്ങളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പകര്‍പ്പുകളും അഭിമുഖത്തില്‍ ലഭിച്ച മാര്‍ക്കും പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുന്നത് തികച്ചും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത നടപടിയാണെന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ അറിയിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

Holiday: ശക്തമായ മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

Holiday: ശക്തമായ മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ (ജൂലൈ അഞ്ച്) അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കാസർഗോഡ്, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയുണ്ടായിരിക്കും.

'സ്ത്രീകള്‍ പ്രിയദര്‍ശിനിയിലേക്ക് തള്ളികയറുന്നു, എന്നാല്‍ കുട്ടികളെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലാണ് ചേര്‍ക്കുന്നത്'; മന്ത്രി സിപി ജോണിന്റെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

'സ്ത്രീകള്‍ പ്രിയദര്‍ശിനിയിലേക്ക് തള്ളികയറുന്നു, എന്നാല്‍ കുട്ടികളെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലാണ് ചേര്‍ക്കുന്നത്'; മന്ത്രി സിപി ജോണിന്റെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനംയാത്രാക്കൂലി നല്‍കാന്‍ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകള്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസുകളില്‍ ഇത്രയധികം തിരക്കുകൂട്ടുന്നത്.