ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കെതിരായ ആക്രമണം: ഇന്ത്യയിലെ എഫ്സിആര്എ മാറ്റങ്ങള് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് യുഎസ് നിയമനിര്മ്മാതാവ്
വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തില് (എഫ്സിആര്എ) ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു യുഎസ് നിയമസഭാംഗം ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചു. ഈ മാറ്റങ്ങള് ന്യൂഡല്ഹിയും വാഷിംഗ്ടണും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
എന്ജിഒകള്, ട്രസ്റ്റുകള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, മത സംഘടനകള് എന്നിവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദേശ സംഭാവനകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിര്ദ്ദിഷ്ട ഭേദഗതികള് ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരിന് പള്ളികളും മതപരമായ ചാരിറ്റികളും ഏറ്റെടുക്കാന് അനുവദിക്കുമെന്ന് യുഎസ് കോണ്ഗ്രസ് അംഗം റൈലി മൂര് പറഞ്ഞു. ഈ നീക്കത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കെതിരായ വ്യക്തമായ ആക്രമണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മൂര് നിലവിലെ രൂപത്തില് നിയമം പാസാക്കിയാല് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തില് ഇത് ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയായി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
'നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹാ മലബാര് തീരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതു മുതല് ക്രിസ്ത്യാനികള് ഇന്ത്യയില് ഉണ്ട്. എന്നാല് ഇത്രയും നീണ്ട ക്രിസ്തീയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പള്ളികളും മതപരമായ ചാരിറ്റികളും സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കാന് അനുവദിക്കുന്നതിനായി വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ഭേദഗതി (FCRA) നിയമങ്ങള് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്റ് പരിഗണിക്കുന്നു' - മൂര് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു.