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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (10:38 IST)

സംസ്ഥാനത്ത് 'സിദ്ധാര്‍ഥ് ആന്റി റാഗിങ് നിയമം' നടപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

Kuttanad MLA, Kuttanad Holiday, VD Satheesan mocks Kuttanad MLA, കുട്ടനാട് എംഎൽഎ, വി.ഡി.സതീശൻ
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (10:40 IST)
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സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളിലും പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും റാഗിങ് തടയുന്നതിനായി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. വയനാട് വെറ്റിനറി കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്ന സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ പേരില്‍ 'സിദ്ധാര്‍ഥ് ആന്റി റാഗിങ് നിയമം' നടപ്പാക്കുമെന്നും, റാഗിങ് സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ അധികൃതരെ അറിയിക്കാന്‍ 'സിദ്ധാര്‍ഥ് ഡിസ്ട്രസ് ആപ്പ്' രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
പ്രതിസന്ധിയിലായ പരമ്പരാഗത കയര്‍ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിന്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കയര്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിച്ച് മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് കരകയറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും കുറഞ്ഞത് ഒരു കയര്‍ ഉത്പന്നമെങ്കിലും വാങ്ങി ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.
 
സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന മേഖലകളില്‍ 10,000 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പോര്‍ട്ട് സിറ്റി, ഏവിയേഷന്‍ ഹബ്, സ്പേസ് ഇക്കോണമി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയില്‍ ഓഷ്യനേറിയവും ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മാരിടൈം മ്യൂസിയവും സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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ശ്രീനു എസ്
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