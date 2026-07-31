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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (18:43 IST)

നീറ്റ് സമരക്കാര്‍ക്കെതിരായ കേസുകള്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിക്കും: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

Ramesh Chennithala
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (18:47 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ഡല്‍ഹിയിലെ നീറ്റ് സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എല്ലാ കേസുകളും പിന്‍വലിക്കാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ എന്നിവരുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ചെന്നിത്തല ഇവിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
 
നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളത്തിലുടനീളം നിരവധി യുവജന സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ആ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒട്ടേറെ അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചു. 
 
മുഖ്യമന്ത്രി ആ നിവേദനങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കൈമാറുകയും അവയിലൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഡിജിപിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,' ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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