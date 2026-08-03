2018ൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിരാഹാരത്തിൽ ആയിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് 3 മണിക്ക്, പോയത് സൽക്കാരത്തിനല്ല
സല്ക്കാരത്തിനല്ല പോയത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ്. മഴക്കെടുത്തി നേരിടുന്നതില് ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
മലപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോള് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് പോയതാണെന്നും അല്ലാതെ സല്ക്കാരമല്ലായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. മഴക്കെടുതിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി സല്ക്കാരത്തിന് പോയെന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു വി ഡി സതീശന്. മഴ സംബന്ധിച്ച് വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് വിവരം കിട്ടിയത് മുതല് ജില്ലാ കളക്ടര്മാരുമായും എംഎല്എമാരുമായും മന്ത്രിമാരുമായും സംസാരിച്ച് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു.
സ്ഥലത്ത് എത്തണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് വേണ്ട എന്ന മറുപടി ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തത്. അന്ന് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് പോയത്. അത് തെറ്റാണോ?, 2018ലും 2019ലും പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോള് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിരാഹാരത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. മലപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോള് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അത് കഴിക്കാന് പോയതിനാണ് ഈ ഹീനമായ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തിയത്.സല്ക്കാരത്തിനല്ല പോയത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ്. മഴക്കെടുത്തി നേരിടുന്നതില് ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ ആരോപണം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണ്. ഇതിനേക്കാള് വലിയ പ്രളയം കണ്ടവനാണ് ഞാന്. എന്റെ മണ്ഡലത്തില് 75,000 പേരെ ക്യാമ്പില് താമസിപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങള്. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസവും ഒരു തരി അരി കിട്ടാതെ മാര്ക്കറ്റില് നിന്നും കടം വാങ്ങിയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. കനത്ത മഴ ദുരന്തം വിതയ്ക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെയ്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.ALSO READ: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ 15 മരണം, ഏഴ് പേരെ കാണാതായി