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  4. Elderly woman alleges police assault while attempting to submit a complaint to the Chief Minister
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (21:08 IST)

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചെന്ന് വയോധികയുടെ ആരോപണം

Kuttanad MLA, Kuttanad Holiday, VD Satheesan mocks Kuttanad MLA, കുട്ടനാട് എംഎൽഎ, വി.ഡി.സതീശൻ
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (22:37 IST)
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വർക്കല: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പരാതി നൽകാനായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തിയ വയോധികയെ ആക്രമിച്ച പോലീസുകാർക്കെതിരെ പരാതി നൽകി. വർക്കല ചെമ്പകത്തിൽമൂട്, വെങ്കുളം, ഇടവ, കാൽകുട്ടംവിള സ്വദേശിയായ ശാരദ (79) ആണ് പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഈ പരാതിയിൽ കേസൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് സംഭവം നടന്നത്.
 
തന്നിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ 2.5 ലക്ഷം രൂപ അയൽവാസി തിരികെ നൽകിയില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെടാനാണ് ശാരദ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കാണാനെത്തിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ആദ്യ തവണ എത്തിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പരാതി സ്വീകരിക്കുകയും രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് എത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് അവരെ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു. വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ളവർ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചുവെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
 
മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ മടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് ശാരദ ഉറച്ചുനിന്നപ്പോൾ അഞ്ച് വനിതാ പോലീസുകാരും മൂന്ന് സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് അവരെ ബലമായി പൊക്കിയെടുത്ത് പോലീസ് ജീപ്പിൽ കയറ്റി. ഇതിനിടയിലുണ്ടായ പിടിവലിക്കിടയിൽ അവർ താഴെ വീഴുകയും മുഖത്ത് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൈകാലുകളിലും മുഖത്തും പരിക്കേറ്റതായി അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് തന്നെ വിട്ടയച്ചതെന്നും, കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഈ വിഷയം പിൻവലിക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ശാരദ ആരോപിച്ചു. പിന്നീട് അവർ വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ആശുപത്രി അധികൃതർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസിനെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം.
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ശ്രീനു എസ്
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