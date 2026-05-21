Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (14:18 IST)

'സർക്കാർ മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തല്ലിചതയ്ക്കുന്നു'; രാജീവിനോടു പരാതി പറഞ്ഞ് പാരിയത്തുകാവിലെ ജനങ്ങൾ

പൊലീസ് തങ്ങളെ ക്രൂരമായി വലിച്ചിഴച്ചെന്ന് പാരിയത്തുകാവുകാർ പറഞ്ഞു. മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല

Publish: Thu, 21 May 2026 (14:18 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (14:35 IST)
പാരിയത്തുകാവിലെ പൊലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് സിപിഎം. ജനങ്ങളെ പൊലീസ് അതിക്രമിച്ചത് വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് പി.രാജീവ് പറഞ്ഞു. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച രാജീവ് പാരിയത്തുകാവിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകി. 
 
പൊലീസ് തങ്ങളെ ക്രൂരമായി വലിച്ചിഴച്ചെന്ന് പാരിയത്തുകാവുകാർ പറഞ്ഞു. മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സർക്കാർ മാറിയതോടെ പൊലീസ് ക്രൂരമായാണ് പെരുമാറുന്നത്. സ്ത്രീകളെന്നോ കുട്ടികളെന്നോ നോക്കാതെയാണ് പൊലീസ് അതിക്രമമമെന്നും ആളുകൾ പറഞ്ഞു. 
 
ആദ്യം പ്രതിഷേധം കണ്ടപ്പോൾ പൊലീസ് പതിവുപോലെ പിന്മാറുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ പിന്മാറാൻ നിന്ന പൊലീസ് പെട്ടന്ന് ആക്രമം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും നിർദേശം ഇല്ലാതെ ഇത് സംഭവിക്കില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇതേ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞു. 
