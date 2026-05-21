'സർക്കാർ മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തല്ലിചതയ്ക്കുന്നു'; രാജീവിനോടു പരാതി പറഞ്ഞ് പാരിയത്തുകാവിലെ ജനങ്ങൾ
P rajeev
പാരിയത്തുകാവിലെ പൊലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് സിപിഎം. ജനങ്ങളെ പൊലീസ് അതിക്രമിച്ചത് വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് പി.രാജീവ് പറഞ്ഞു. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച രാജീവ് പാരിയത്തുകാവിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകി.
പൊലീസ് തങ്ങളെ ക്രൂരമായി വലിച്ചിഴച്ചെന്ന് പാരിയത്തുകാവുകാർ പറഞ്ഞു. മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സർക്കാർ മാറിയതോടെ പൊലീസ് ക്രൂരമായാണ് പെരുമാറുന്നത്. സ്ത്രീകളെന്നോ കുട്ടികളെന്നോ നോക്കാതെയാണ് പൊലീസ് അതിക്രമമമെന്നും ആളുകൾ പറഞ്ഞു.
ആദ്യം പ്രതിഷേധം കണ്ടപ്പോൾ പൊലീസ് പതിവുപോലെ പിന്മാറുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ പിന്മാറാൻ നിന്ന പൊലീസ് പെട്ടന്ന് ആക്രമം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും നിർദേശം ഇല്ലാതെ ഇത് സംഭവിക്കില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇതേ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.