വിഡി സതീശന്റെ അഭിമുഖം മെറ്റ അബദ്ധത്തില്‍ നീക്കം ചെയ്തു: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (19:55 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് വിഡി സതീശന് ഒരു ടിവി ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ മുഴുവന് വീഡിയോയും അബദ്ധത്തില് നീക്കം ചെയ്തതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കമന്റുകള് നീക്കം ചെയ്യാന് മാത്രമാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിവിധ സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മെറ്റയോട് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമന്റുകള് നീക്കം ചെയ്യാന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരള ചീഫ് ഇലക്ടര് ഓഫീസര് (സിഇഒ) രത്തന് യു കേല്ക്കര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് അവര് തെറ്റായി മുഴുവന് വീഡിയോയും നീക്കം ചെയ്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം തന്റെ അഭിമുഖത്തെ ഭയന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് സതീശന് ആരോപിച്ചു. എന്നാല് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം (എംസിസി) പ്രാബല്യത്തില് വന്നതിനുശേഷം പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളുമായി തനിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് വിജയന് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തില് പോലീസ് നടപടിക്ക് പിന്നിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയില് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങള് തേടാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് (ഇസി) ഉള്പ്പെടെയുള്ള അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തിയപ്പോള് വീഡിയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പോലീസും പോള് പാനലിന്റെ ഡയറക്ടര് ജനറലും (മീഡിയ) മെറ്റയെ ഉടന് ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്ന് കേല്ക്കര് പറഞ്ഞു. വിവരസാങ്കേതിക നിയമപ്രകാരവും അതിന്റെ കീഴില് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇടനില നിയമപ്രകാരവും പോലീസിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് നിരവധി കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കേല്ക്കര് പറഞ്ഞു. തന്റെ ഓഫീസിലെയും സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ കളക്ടര്മാരുടെയും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികളുടെയും സമര്പ്പിത സംഘങ്ങളാണ് സൈബര് പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എംസിസിക്കെതിരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അശ്ലീല പരാമര്ശങ്ങളോ അല്ലെങ്കില് ഇസിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളോ അത്തരം നിരീക്ഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയാല് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് പോലീസിന് ഇടപെടാന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സിഇഒ പറഞ്ഞു.
പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികള്ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പരാതികള് ഉണ്ടെങ്കില് അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ഒരു സംവിധാനവും നിലവിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.