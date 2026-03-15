ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇന്നറിയാം: തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനം വൈകിട്ട് നാലിന്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:47 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള്‍ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത പ്രത്യേക വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാകും പ്രഖ്യാപനം. കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്‌നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂളാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ കമ്മീഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈനിക വിന്യാസം, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുമായി കമ്മീഷന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മെയ് അഞ്ചിന് മുന്‍പായി വോട്ടെണ്ണല്‍ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കലണ്ടര്‍ ക്രമീകരിക്കുക.

കേരളത്തില്‍ വിഷു അടക്കമുള്ള ഉത്സവങ്ങള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമാകും തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുക. പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്‍പായി ഇന്ന് രാവിലെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ യോഗം വിളിച്ച് ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം നിലവില്‍ വരും. കേരളത്തില്‍ ഒറ്റഘട്ടമായും പശ്ചിമബംഗാളില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടമായുമാകും തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുക.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :