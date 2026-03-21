ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026
നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികയില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തണം; സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:48 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികയില്‍ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ പരസ്യങ്ങളും മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍, സംഘടനകള്‍, അസോസിയേഷനുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളില്‍ (ടിവി, റേഡിയോ, പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലെ എവി ഡിസ്‌പ്ലേകള്‍, ഇ-പേപ്പറുകള്‍, ബള്‍ക്ക് എസ്എംഎസ്/വോയ്സ് സന്ദേശങ്ങള്‍) പരസ്യങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മീഡിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്ന് മുന്‍കൂര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നേടണമെന്ന നിബന്ധന സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 75 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വെബ്സൈറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രചാരണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ കമ്മീഷന് സമര്‍പ്പിക്കണം. പരസ്യത്തിനായി ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനികള്‍ക്കും വെബ്സൈറ്റുകള്‍ക്കും നല്‍കിയ തുക, പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ്, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തന ചെലവുകള്‍ എന്നിവയും കണക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം.

എംസിഎംസിയുടെ മുന്‍കൂര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ ഇല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളോ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് അധിഷ്ഠിത മാധ്യമങ്ങളില്‍ രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കരുത്. പെയ്ഡ് ന്യൂസുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ കര്‍ശനമായി ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും എംസിഎംസിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.


