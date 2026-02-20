വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

എസ്ഐആർ കേരളത്തിൽ 9 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ പുറത്ത്; അന്തിമ പട്ടികയിൽ 2.69 കോടി വോട്ടർമാർ

2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം (SIR) സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്‍ത്തിയായി.

Voters List
Vote - 2026
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:38 IST)
2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം (SIR) സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്‍ത്തിയായി. അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 21-ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എസ്‌ഐആറിന് മുന്‍പുള്ള പട്ടികയില്‍ നിന്നും 9 ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ കുറവാണുള്ളത്. ഡിസംബര്‍ 23-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഹിയറിംഗ് ഘട്ടത്തില്‍ 53,229 പേരെ കൂടി ഒഴിവാക്കി. മരണപ്പെട്ടവര്‍, വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചവര്‍, താമസസ്ഥലം മാറിയവര്‍ എന്നിവരെയാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. SIR കാലയളവില്‍ പുതുതായി 13.51 ലക്ഷം അപേക്ഷകള്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. 2.23 ലക്ഷം പ്രവാസി മലയാളികളും അന്തിമ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടി.


എന്നാല്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 30 ലക്ഷം പേര്‍ പുറത്തായെന്നും അര്‍ഹരായ വോട്ടര്‍മാര്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെന്നും സിപിഎം പറയുന്നു. അപേക്ഷ നിരസിച്ച പ്രവാസി വോട്ടര്‍മാരുടെ വിവരം കോണ്‍ഗ്രസും ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടക്കത്തില്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരുടെ നിലപാട് മാറിയെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :