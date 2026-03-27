സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (20:31 IST)
ഈ വേനല്ക്കാലത്ത് ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേല് യുദ്ധം ഇന്ത്യയുടെ ബിയര് വ്യവസായത്തിന് ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ പ്രകൃതിവാതക ഇറക്കുമതിക്കാരായ ഇന്ത്യ ഇന്ധന ലഭ്യതയ്ക്ക് കൂടുതല് ദുര്ബലരാണെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
വിതരണത്തിന്റെ 40 ശതമാനവും ഖത്തറിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഖത്തറിന്റെ കയറ്റുമതി റൂട്ടുകളിലെ സമീപകാല തടസ്സങ്ങള് ഗ്ലാസ് നിര്മ്മാണത്തിലെ ഉയര്ന്ന താപനിലയുള്ള ചൂളകള്ക്ക് വൈദ്യുതി നല്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിര്ണായക വിഭവമായ ഗ്യാസ് ലഭ്യതയെ മന്ദഗതിയിലാക്കി. തല്ഫലമായി ബിയറിന്റെ പ്രാഥമിക പാക്കേജിംഗായ ഗ്ലാസ് കുപ്പികളുടെ ഉത്പാദനത്തെ ഇത് ബാധിച്ചു.
ഇത് ചെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കുപ്പികള് വിലയേറിയതാകുമ്പോള് ബിയറിന്റെ വില വര്ദ്ധിക്കുന്നു. എല്പിജിയുടെ ക്ഷാമവും വിതരണത്തിലെ കുറവും കാരണം ഉല്പാദനച്ചെലവ് 15-20 ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചു. ഫിറോസാബാദില് ഗ്ലാസ് ഫര്ണസുകള് അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ്. ഫലമായി ഗ്ലാസ് വില ഏകദേശം 20 ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചു.