രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 30 ഡിസംബര് 2025 (18:04 IST)
തൃശൂർ: മറ്റത്തൂരിൽ കൂറുമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ അനുനയത്തിന് തയ്യറായി വിമത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. തങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം തന്നെയാണെന്നാണ് റോജി എം ജോണിന് വിമതർ നൽകിയ വിവരം. 8 പേരിൽ ഒരാൾ പോലും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല.
പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കണമെന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കും. ജയിച്ച 8 മെമ്പർമാരിൽ ഒരാൾ പോലും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും ബിജെപിയുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വിമത അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സിപിഎമ്മിനെതിരെ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. മെമ്പർമാരിൽ ഒരാൾ പോലും ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്വതന്ത്രനായി ജയിച്ച അംഗത്തെ പ്രസിഡൻറ് ആക്കാൻ ബിജെപിക്കാരും വോട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ചന്ദ്രനും മറ്റ് അംഗങ്ങളും റോജിക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണം.
അതേസമയം പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർ തീരുമാനമമെന്ന് റോജി എം ജോൺ അറിയിച്ചു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് റോജിയെയായിരുന്നു കെപിസിസി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.