'വിരോധമില്ല, ഭാഷ ശരിയാക്കിയിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്'; ട്രോളാക്രമണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി എഎ റഹീം

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 29 ഡിസംബര് 2025 (12:45 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ ബുൾഡോസർ രാജിന് ഇരയായവരെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ട്രോളാക്രമണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സിപിഎം നേതാവും എംപിയുമായ എഎ റഹീം. തൻ്റെ ഭാഷയെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് വിരോധമില്ലെന്നും ഭാഷയല്ല പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പോകാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലേക്ക് തനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ദുഖത്തിൻ്റെ ഭാഷ തനിക്കും തൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അവർക്കും വ്യക്തമായി മനസിലായിട്ടുണ്ടെന്നും എഎ റഹീം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"എനിക്ക് ഭാഷാപരമായ പരിമിതികളുണ്ട്, അത് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടയാളാണ്. എൻ്റെ ഭാഷയുടെ പരിമിതി എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കരുതെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് ഞാൻ. ഇംഗ്ലീഷിലെ പരിമതിയെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ട്രോളുന്നവരോട് വിയോജിപ്പില്ല. ഭാഷ ഇനിയും ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് അവർക്കുൾപ്പെടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഉറപ്പ്. ഭാഷയല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഹരിയാനയിലെ നൂഹിലേക്കോ, മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾക്കരികിലേക്കോ, കർണാടകയിലേക്കോ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ബെംഗളൂരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അരക്കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്താവുന്ന, വളരെ മൂല്യമുള്ള ഭൂമിയിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത വീടുകളാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ വിഷയമത്തിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റേയും ഭാഷ മനസിലാക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഭാഷ മനസിലാക്കാൻ അവർക്കും പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല", എഎ റഹീം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കർണാടകയിലെ പൊളിച്ചുനീക്കൽ നടപടികൾ നടന്ന യെലഹങ്കയിലെ ഫക്കീർ കോളനിയും വസീം ലേഔട്ടും എഎ റഹീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചത്. സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ കന്നഡ മാധ്യമത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നൽകിയ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു റഹീമിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകൾ നിറഞ്ഞത്. 300ഓളം വീടുകളായിരുന്നു കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ പൊളിച്ചുനീക്കിയത്.