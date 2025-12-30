ചൊവ്വ, 30 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
സ്വന്തം നിലയിൽ തീർക്കാമെന്ന നിലപാട് പാർട്ടിക്കില്ല; കർണാടക ബുൾഡോസർ രാജിൽ മീഡിയവൺ വ്യാജ വാർത്തക്കെതിരെ കർണാടക സിപിഐഎം

യെഹലങ്ക വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുമെന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം

MediaOne, Karnataka CPIM, CPIM, Bulldozer Raj
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:25 IST)

ബെംഗളൂരു: യെലഹങ്ക ബുൾഡോസർ രാജിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചതായുള്ള മീഡിയവൺ വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കർണാടക സിപിഐഎം. അത്തരമൊരു വികാരം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അ​സ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യണമെന്നും സിപിഐഎം പുറത്തുവിട്ട വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കേ​സ് സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ നേ​രി​ടാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പാ​ർ​ട്ടി സം​വി​ധാ​നം പ്രാ​പ്ത​മാ​ണ്' എ​ന്ന രീതിയിൽ ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഞങ്ങളെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മ​ല്ല. ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ പാർട്ടിയുടെ
പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും സിപിഐഎം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കർണാടക സിപിഐഎമ്മിൻ്റേതെന്ന പേരിൽ മീഡിയവണിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. യെഹലങ്ക വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കുന്നത്
അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുമെന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം. വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ വാർത്ത നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.


വാർത്താക്കുറിപ്പിൻ്റെ പൂർണരൂപം

​കോ​കി​ലു കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലിന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ സി.​പി.​ഐ.(എം) ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി എ​തി​ർ​ത്തു എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത വസ്‌തുതാവിരുദ്ധമാണ്. അത്തരമൊരു വികാരം പാർട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​'ഈ കേ​സ് സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ നേ​രി​ടാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പാ​ർ​ട്ടി സം​വി​ധാ​നം പ്രാ​പ്ത​മാ​ണ്' എ​ന്ന രീതിയിൽ ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഞങ്ങളെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മ​ല്ല. "കേ​ര​ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സി.​പി.​ഐ.(എം) എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു" എ​ന്ന ചി​ല മാ​ധ്യ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും തി​ക​ച്ചും തെ​റ്റാ​ണ്.

​അ​സ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും, അനാവശ്യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ തകർക്കുന്നത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ പ്രസ്താവന ക​ർ​ണാ​ട​ക സി.​പി.​ഐ.(എം)-ന്റെ നി​ഷേ​ധ​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു.

​ആദരവോടെ,
​(പ്രകാശ് കെ.)
സെക്രട്ടറി, കർണാടക സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി



