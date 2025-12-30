സ്വന്തം നിലയിൽ തീർക്കാമെന്ന നിലപാട് പാർട്ടിക്കില്ല; കർണാടക ബുൾഡോസർ രാജിൽ മീഡിയവൺ വ്യാജ വാർത്തക്കെതിരെ കർണാടക സിപിഐഎം

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 29 ഡിസംബര് 2025 (18:25 IST)
ബെംഗളൂരു: യെലഹങ്ക ബുൾഡോസർ രാജിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചതായുള്ള മീഡിയവൺ വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കർണാടക സിപിഐഎം. അത്തരമൊരു വികാരം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അസത്യമായ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും സിപിഐഎം പുറത്തുവിട്ട വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കേസ് സ്വന്തം നിലയിൽ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി സംവിധാനം പ്രാപ്തമാണ്' എന്ന രീതിയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇത് കർണാടക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല. ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ പാർട്ടിയുടെ
പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും സിപിഐഎം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കർണാടക സിപിഐഎമ്മിൻ്റേതെന്ന പേരിൽ മീഡിയവണിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. യെഹലങ്ക വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കുന്നത്
അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുമെന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം. വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ വാർത്ത നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
വാർത്താക്കുറിപ്പിൻ്റെ പൂർണരൂപം
കോകിലു കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് ഇരയായവരെ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനെ സി.പി.ഐ.(എം) കർണാടക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എതിർത്തു എന്ന വാർത്ത വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. അത്തരമൊരു വികാരം പാർട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'ഈ കേസ് സ്വന്തം നിലയിൽ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി സംവിധാനം പ്രാപ്തമാണ്' എന്ന രീതിയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇത് കർണാടക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല. "കേരള നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിനെ കർണാടക സി.പി.ഐ.(എം) എതിർക്കുന്നു" എന്ന ചില മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും തികച്ചും തെറ്റാണ്.
അസത്യമായ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും, അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനും ഈ പ്രസ്താവന കർണാടക സി.പി.ഐ.(എം)-ന്റെ നിഷേധമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ആദരവോടെ,
(പ്രകാശ് കെ.)
സെക്രട്ടറി, കർണാടക സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി