അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 30 ഡിസംബര് 2025 (17:27 IST)
ബെംഗളൂരു: യെലഹങ്ക-കൊഗിലു മേഖലയിലെ അനധികൃത നിര്മാണങ്ങള് പൊളിച്ചുനീക്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് വീടുകള് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസമായി കര്ണാടക സര്ക്കാര് സമഗ്ര പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ബയ്യപ്പനഹള്ളിയില് നിര്മാണം പൂര്ത്തിയായ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് സബ്സിഡി നിരക്കില് അനുവദിക്കുക. 11.20 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റുകളെന്ന് സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. ഇതില് ബെംഗളൂരു വികസന അതോറിറ്റി (BDA) 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സബ്സിഡി നല്കും. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സഹായങ്ങള് കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ജനറല് വിഭാഗക്കാര്ക്ക് 8.70 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തില് ലഭിക്കും. ബാക്കി 2.5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ തരപ്പെടുത്തി നല്കും.
പട്ടിക വിഭാഗക്കാര്ക്ക് 9.50 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തില് ലഭിക്കും. പുറമെ വരുന്ന 1.70 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയായി ലഭിക്കും. ജനുവരി 1 മുതല് ഫ്ലാറ്റുകള് നല്കും. റേഷന് കാര്ഡ്, ആധാര് തുടങ്ങിയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും അര്ഹത നിര്ണയിക്കുക.
ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശോധനാ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവനമന്ത്രി സമീര് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ മേല്നോട്ടത്തിലാകും ഇത് നടക്കുക.
ഫക്കീര് കോളനിയിലും വസീം ലേ ഔട്ടിലുമായി നടന്ന കുടിയൊഴിപ്പിക്കല് വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല് ഇടപ്പെട്ടതോടെയാണ് സര്ക്കാര് പുനരധിവാസ പാക്കേജിന് തയ്യാറായത്. അനധികൃത നിര്മാണങ്ങള്ക്കെതിരായ നടപടിയില് നിയമപരമായ ന്യായീകരണം സര്ക്കാര് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുമ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിത ഒഴിപ്പിക്കല് ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുനരധിവാസ നടപടികള്ക്ക് സര്ക്കാര് വേഗം കൂട്ടിയത്.