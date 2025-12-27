ശനി, 27 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
തൃശൂര്‍ മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ബിജെപിയുടെ ഓപ്പറേഷന്‍ താമര: എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും രാജിവച്ച് ബിജെപി മുന്നണിയില്‍ ചേര്‍ന്നു

എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപിയുമായി കൈകോര്‍ത്ത് മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 27 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (15:57 IST)
തൃശൂര്‍: ജില്ലയിലെ മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ബിജെപിയുടെ ഓപ്പറേഷന്‍ താമര. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപിയുമായി കൈകോര്‍ത്ത് മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു. സ്വതന്ത്ര അംഗം ടെസി ജോസ് കല്ലറയ്ക്കലാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ച എട്ട് പേരുടെയും വിമതരായി മത്സരിച്ച രണ്ട് സ്വതന്ത്രരുടെയും നാല് ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെയും വോട്ടുകള്‍ ടെസി ജോസിന് ലഭിച്ചു. എല്‍ഡിഎഫിന് 10 അംഗങ്ങളുണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു മറ്റത്തൂര്‍. എന്നിരുന്നാലും വളരെക്കാലമായി മറ്റത്തൂരില്‍ ഡിസിസി നേതൃത്വവും പ്രാദേശിക നേതൃത്വവും തമ്മില്‍ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത് വെളിപ്പെട്ടു. ഡിസിസി നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കെതിരെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം നിര്‍ത്തിയ എട്ട് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും വിജയിച്ചു. രണ്ട് പാര്‍ട്ടി വിമതര്‍ വിജയിച്ചു. പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് മേല്‍ ഡിസിസിക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതിനാല്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല.


ഇന്ന് രാവിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു നാടകീയ നീക്കങ്ങള്‍. വിജയിച്ച എട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപിയുമായി കൈകോര്‍ത്ത് പുതിയൊരു മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തി. മണ്ഡലം കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയോടും സാധാരണ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോടും നേതൃത്വം കാണിച്ച അനീതിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജിയെന്ന് കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മിനിമോള്‍, ശ്രീജ, സുമ ആന്റണി, അക്ഷയ് സന്തോഷ്, പ്രിന്റോ പള്ളിപ്പറമ്പന്‍, സിജി രാജേഷ്, സിബി പൗലോസ്, നൂര്‍ജഹാന്‍ നവാസ് എന്നിവരാണ് രാജിവച്ചത്. എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും രാജിവച്ചതിനാല്‍ പാര്‍ട്ടി വിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും സംഭവത്തില്‍ ബിജെപി നേതൃത്വം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.


