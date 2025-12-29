രേണുക വേണു|
തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ മറ്റത്തൂരിന് പിന്നാലെ പാറളം പഞ്ചായത്തിലും കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി ഡീൽ. പത്ത് വർഷമായി എൽഡിഎഫ് ഭരിച്ചിരുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ ഇക്കുറി ബിജെപി അട്ടിമറി വിജയം നേടിയിരുന്നു. യുഡിഎഫ് അംഗത്തിൻ്റെ വോട്ട് അസാധുവായതോടെയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തത്.
അസാധുവാക്കപ്പെട്ട വോട്ട് ചെയ്ത യുഡിഎഫ് അംഗത്തേയായിരുന്നു നേരത്തെ മുന്നണി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അവസാനഘട്ടത്തിൽ യുഡിഎഫ് മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ആറ് സീറ്റുകൾ വീതം നേടുകയും അഞ്ച് സീറ്റുകളുമായി എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുഡിഎഫ് നേതാവിൻ്റെ വോട്ട് മനപ്പൂർവ്വം അസാധുവാക്കിയതാണെന്നും ബിജെപിയുമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൈകോർക്കലാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നതെന്നുമാണ് സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ ആരോപണം. ബിജെപിയുടെ അനിത പ്രസന്നൻ ആണ് നിലവിൽ പാറളൺ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ മറ്റത്തൂരിലും ബിജെപിക്ക് കൈസഹായവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എട്ട് യുഡിഎഫ് വാർഡ് അംഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ രാജിവെച്ചതായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഭരണം പിടിക്കാൻ സാഹയകമായത്. പാർട്ടി നേതൃത്വം മറ്റത്തൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയോടും പ്രവർത്തകരോടും കാണിച്ച നീതികേടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അംഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണം.