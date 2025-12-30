സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 30 ഡിസംബര് 2025 (18:12 IST)
രാജ്യത്തെ സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഥമിക സ്വര്ണ്ണ ഉല്പാദനത്തിന്റെ 99 ശതമാനവും കര്ണാടക സംസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയില് മഞ്ഞ ലോഹത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനമാണ്.
ചരിത്രപരമായി, കോളാര് ഗോള്ഡ് ഫീല്ഡ്സ് ഏറ്റവും വലുതും ആഴമേറിയതുമായ ഖനിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ 2001 ല് അടച്ചുപൂട്ടി. സ്വര്ണ്ണ വിലയിലുണ്ടായ ഇടിവാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിന് പ്രധാന കാരണം. ഏറ്റവും വലുതും പ്രവര്ത്തനക്ഷമവുമായ സ്വര്ണ്ണ ഖനി റായ്ച്ചൂര് ജില്ലയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹൂട്ടി ഗോള്ഡ് മൈന്സ് ആണ്.
ഹൂട്ടി ഖനികള് വളരെ പഴക്കമുള്ളതും ഏകദേശം 2,000 വര്ഷത്തെ ചരിത്രമുള്ളതുമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ലോഹ ഖനികളില് ഒന്നായും ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഖനികള്ക്ക് വാര്ഷിക ഉല്പാദന ശേഷി 550,000 ടണ് ആണ്. ഇത് പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം 1.8 ടണ് അസംസ്കൃത മഞ്ഞ ലോഹം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
കര്ണാടക സംസ്ഥാനത്തിന് പുറമെ, ജാര്ഖണ്ഡ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ബീഹാര് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്വര്ണ്ണ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജാമുയി ജില്ലയില് അടുത്തിടെ സ്വര്ണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി. സര്ക്കാര് അംഗീകൃത കമ്പനികള്ക്ക് മാത്രമേ ഹുട്ടിയും മറ്റ് സര്ക്കാര് സ്വര്ണ്ണ ഖനികളും ഖനനം ചെയ്യാന് അധികാരമുള്ളൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തികള്ക്കോ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകര്ക്കോ ഖനികളില് നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വര്ണ്ണം വേര്തിരിച്ചെടുക്കാന് കഴിയില്ല.