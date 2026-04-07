മദ്യശാലകൾ ഇന്ന് വൈകീട്ട് ആറിന് അടയ്ക്കും, 48 മണിക്കൂർ ഡ്രൈ ഡേ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില് 2026 (12:10 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രില് 9ന് നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വൈകീട്ട് 6 മുതല് 9ന് വൈകീട്ട് 6 വരെ മദ്യശാലകള് തുറക്കില്ല. വിദേശമദ്യ ചില്ലറ വില്പ്പനശാലകളും ബാറുകളും കള്ളുഷാപ്പുകളും പ്രവര്ത്തിക്കില്ല. 48 മണിക്കൂര് ഡ്രൈ ഡേയാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ന് വൈകീട്ട് 6ന് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിക്കും. മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്മാരല്ലാത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകരും പാര്ട്ടി ഭാരവാഹികളും പ്രചാരണസമയം അവസാനിച്ചാലുടന് മണ്ഡലം വിട്ട് പോകണമെന്ന് മുഖ്യ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ഡോ രത്തന് യു ഖേല്ക്കര് അറിയിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസവും അതിന്റെ തലേ ദിവസവും പത്രങ്ങളില് രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മീഡിയ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ആന്ഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്കൂര് അനുമതി ആവശ്യമാണ്.