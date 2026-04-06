സർവേ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വടകര എം പി ആകില്ലായിരുന്നു: ഷാഫി പറമ്പിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (14:41 IST)
സര്വേകളെല്ലാം ശരിയായിരുന്നുവെങ്കില് താന് ഇപ്പോള് വടകര എം പി ആകില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ഷാഫി പറമ്പില്. അടൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി സി വി ശാന്തകുമാറിന് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യര്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പന്തളത്തെ വോക്ക് വിത്ത് ക്യാന്ഡിഡേറ്റ് പരിപാടിയില് ഇലക്ഷന് സര്വേകളെ പറ്റി പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഷാഫി. സര്വേകളില് വിശ്വാസമില്ലെന്നും യുഡിഎഫിന്റെ ട്രെന്റാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു.
പേരാമ്പ്ര യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് എതിരായ പരാതിയിലും ഷാഫി പ്രതികരിച്ചു. അനൗണ്സ്മെന്റ് പുറത്തുവന്ന ശേഷമാണ് എല്ലാം വന്നത്. ഒരാളും മതം പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കില്ല, ബിജെപിയെ തോല്പ്പിക്കുന്ന നയമാണ് സിപിഎമ്മിനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.