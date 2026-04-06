എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ലൗ ജിഹാദ് നടപ്പിലാക്കും, വിവാദപ്രസംഗവുമായി പി കെ കൃഷ്ണദാസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (12:59 IST)
എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും അധികാരത്തിലെത്തിയാല് കേരളത്തില് ലൗ ജിഹാദ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസ്. 2 മുന്നണികളും അധികാരത്തിലെത്തിയാല് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും എസ്ഡിപിഐയുമായിരിക്കും ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നും ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യന് കുടുംബങ്ങളിലെ പെണ്കുട്ടികളെ പ്രണയം നടിച്ച് രാജ്യദ്രോഗപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നും കൃഷ്ണദാസ് ആരോപിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്ത കാട്ടാക്കടയിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തില് വെച്ചായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വിവാദ പ്രസംഗം.
മാര്ക്സിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയും കോണ്ഗ്രസും രണ്ടല്ല,ഇവര് അധികാരത്തില് വന്നാല് ആരാകും ആ സര്ക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും എസ്ഡിപിഐയും പോലുള്ള പാകിസ്ഥാന് അനുകൂല ദേശവിരുദ്ധ സംഘടനകളാകും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാകാന് പോകുന്നത്. ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യന് പെണ്കുട്ടികളെ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരില് രാജ്യദ്രോഹത്തിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. അതാകും കേരളത്തില് നടക്കാന് പോകുന്നത്. കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു.