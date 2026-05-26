എസ്.എഫ്.ഐ ജയത്തിൽ വിറളിപൂണ്ട് കെ.എസ്.യു; തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘർഷം
എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി
കേരള സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ തലസ്ഥാനത്ത് എസ്.എഫ്.ഐ - കെ.എസ്.യു സംഘർഷം. സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്തിനു മുന്നിൽ ആരംഭിച്ച സംഘർഷം പാളയം പ്രധാന റോഡിലേക്കും നീണ്ടു. രാത്രി ഏറെ വൈകിയും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടർന്നു. കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകരാണ് സംഘർഷത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്.
എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. ജലപീരങ്കി പ്രയോഗത്തിനു പിന്നാലെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. പൊലീസ് നാല് തവണ കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു. പൊലീസ് വാഹനം എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചു. പൊലീസ് ഏകപക്ഷീയമായാണ് എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതെന്നും ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് ഏകപക്ഷീയമായി എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയായിരുന്നെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ കെ.എസ്.യുക്കാർ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ കല്ലെറിയുകയായിരുന്നു. പൊലീസിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് എസ്.എഫ്.ഐയുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാർച്ച് നടക്കും.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.